В Смольном отчитались об одном из самых высоких в РФ индексе промышленного производства

По итогам семи месяцев текущего года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 108,2%, что является одним из самых высоких результатов в РФ. Такую статистику по случаю Дня промышленности Петербурга, который отмечается 10 сентября, представил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в обрабатывающих отраслях, на долю которых приходится 88,3% от всей продукции, ИПП еще выше – 109,9 %. Кроме того, высокие темпы роста отмечаются в транспортном машиностроении — 30%.

Господин Беглов также отметил увеличение числа работающих на производстве в Петербурге. В 2023 году, согласно данным Смольного, их количество выросло более чем на 25 тыс. человек.

«Ъ-СПб» писал, что ранее власти Санкт-Петербурга отчитались об «активно наращиваемом объеме выпускаемой продукции» городскими предприятиями и о рекордных темпах импортозамещения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте