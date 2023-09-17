Движение транспорта из-за ремонта ограничат в семи районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения транспорта, которые будут введены с начала следующей недели. Они затронут семь районов города, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в Адмиралтейском районе в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 19 сентября по 2 октября закрывается сквозное движение на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы. На те же сроки для водителей будет закрыт участок Вознесенского проспекта в створе нечетной стороны Садовой улицы.

В Калининском районе с 18 по 21 сентября из-за прокладки инженерных сетей движение ограничат по проспекту Науки — от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева.

С 18 по 27 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия вводится ограничение движения по Чугунной улице — на участке от Менделеевской до Арсенальной улицы.

В Кировском районе с 18 по 27 сентября из-за строительства газопровода движение будет ограничено у дома 24 по набережной реки Екатерингофки (муниципальный округ Морские ворота).

В Петроградском районе в связи с прокладкой электрокабеля с 18 сентября по 17 октября полностью закроют движение по Лодейнопольской улице — в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице. На тот же срок движение будет ограничено по самой Петрозаводской улице — от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта.

В Приморском районе с выходных и до 11 января 2024 года из-за работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по Планерной улице — от Камышовой улицы до Богатырского проспекта.

С 18 по 20 сентября работы по ремонту инженерных коммуникаций создадут неудобства при движении по боковому проезду проспекта Испытателей у дома 11.

Кроме этого, по той же причине с 18 по 20 сентября движение окажется перекрыто по Ситцевой улице в створе с Планерной улицей.

С 19 по 21 сентября движение ограничат по улице Генерала Хрулева — от Байконурской улицы до до Коломяжского проспекта.

В поселке Лисий Нос в связи с реконструкцией инженерных сетей с 18 по 22 сентября движение будет закрыто по Лесной улице — от Дуговой до улицы Электропередач.

В Пушкинском районе с 18 сентября по 8 ноября из-за строительства газопровода ограничения вводятся при движении по дороге на поселок Лесное.

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 19 по 30 сентября также ограничивается движение по Софийской улице в поселке Шушары — от КАД до Ленсоветовской дороги.

Во Фрунзенском районе из-за проведения аналогичных работ в зоне трамвайных путей с 19 августа по 29 октября движение будет ограничено Лиговскому проспекту — от Прилукской до Расстанной улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в эти выходные дорожные ограничения ввели в восьми районах Петербурга.

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