Новые дорожные ограничения из-за ремонта вводятся в Петербурге в выходные

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов о новых ограничениях движения из-за проведения дорожных работ в восьми районах города. Они вводятся с субботы, 16 сентября, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В частности, в Василеостровском районе с 16 сентября по 14 октября в связи с производством работ по реконструкции теплосети ограничивается движение транспорта по Уральской улице — на участке от переулка Декабристов до дома 23 по Уральской улице.

Кроме этого, из-за размещения временного ограждения при изысканиях на один день 16 сентября движение ограничат на Наличной улице у Шкиперского протока.

В Выборгском районе с 16 по 17 сентября работы по реконструкции теплосети полностью перекроют движение по улице Есенина — от Поэтического бульвара до проспекта Просвещения.

С 16 по 22 сентября по той же причине в поселке Левашово для автомобилистов закрывается участок проспекта Урицкого — от проспекта Карпова до проспекта Карла Маркса.

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 16 по 17 сентября движение будет закрыто по Чугунной улице — в направлении от улицы Жукова к Арсенальной улице.

В Кировском районе в связи с производством аналогичных работ с 16 по 21 сентября ограничения вводятся на проспекте Ветеранов — от улицы Лени Голикова до Дачного проспекта, включая перекресток с улицей Танкиста Хрустицкого.

В Курортном районе с 16 по 22 сентября из-за строительства инженерных сетей в поселке Песочный временно закрывается движение транспорта по Советской улице — от Октябрьской до Железнодорожной улицы.

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по Левашовскому шоссе в поселке Левашово с 20:00 16 сентября до 20:00 17 сентября движение перекроют по съезду с Левашовского шоссе на КАД.

В Приморском районе работы по прокладке инженерных сетей с 16 по 18 сентября потеснят водителей на Коломяжском проспекте — на участке от Аэродромной улицы до улицы Матроса Железняка.

Во Фрунзенском районе из-за ремонта дорожного покрытия в зоне трамвайных с 16 по 18 сентября ограничивается движение по Лиговскому проспекту — от Курской до Расстанной улицы.

В Центральном районе в связи с производством работ по прокладке электрокабеля с 16 по 22 сентября движение ограничат по Смольной набережной у дома 6 по улице Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в эти выходные из-за дорожного ремонта на юго-западе Петербурга для автомобилистов закрывается съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Автомобильную улицу при движении от КАД Юг.

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