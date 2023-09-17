На участке трассы М5 «Урал» ввели ограничения из-за дорожных работ

На участке трассы М5 «Урал» с 131 по 135 км ввели ограничения из-за проведения обдува барьерных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, движение на участке трассы со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется только по правой полосе. На левой полосе выполняются работы. О дате и времени снятия ограничений в сообщении не уточняется.

Напомним, движение на 176 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень будет прекращено с 13:00 до 14:00 20 сентября.

Полина Хабарова

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