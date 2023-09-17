Воронежский «Факел» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре РПЛ

В восьмом туре чемпионата России по футболу «Урал» (Екатеринбург) и воронежский «Факел» сыграли вничью со счетом 0:0. Матч проходил на «Екатеринбург арене».

Борьба получилось достаточно напряженная. В конце второго тайма «Урал» даже забил сопернику, но судья Владислав Безбородов получил подсказку от судей из комнаты VAR, пересмотрел повтор момента, зафиксировал фол защитника хозяев Сильвие Бегича на защитнике «Факела» Сергее Божине и отменил гол.

В результате «Урал» с 14 очками пока остается на пятом месте в турнирной таблице, а «Факел» с пятью — на предпоследнем 15-м.

Следующий матч в рамках РПЛ «Факел» проведет на домашнем Центральном стадионе профсоюзов с казанским «Рубином» 25 сентября.

О том, как у «Факела» сменился главный тренер, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова