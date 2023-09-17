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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: нефтепереработчики «бессильны» произвести необходимое миру количество дизтоплива

Мировые производители дизельного топлива не способны произвести его в необходимом для мира количестве. Об этом говорят эксперты агентства Bloomberg, предупреждая о том, что такая ситуация грозит продолжением роста цен на этот продукт и может, учитывая востребованность топлива промышленностью и транспортом, оказать негативное влияние на экономическое положение стран мира.

В США, напоминает агентство, цены на фьючерсные контракты по дизелю достигли рекордных для этого времени года — выше $140 за баррель. На фоне этого, говорят эксперты, меркнет даже резкий рост фьючерсов на нефть, которые в Лондоне в пятницу достигли уровня $90 за баррель.

Ситуация вполне может ухудшиться из-за недавнего решения Саудовской Аравии и России продлить ограничения на добычу нефти, в том числе и тех сортов, которые наиболее популярны у производителей дизельного топлива, до конца года. Это подтвердил и Торил Босони, глава подразделения нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА). «Есть риск, что нынешняя сохраняющаяся нехватка… на рынке сохранится и в зимние месяцы. Нефтепереработчики не справляются»,— заметил он.

Сокращение производства, говорят эксперты, может иметь и серьезные экономические последствия. «Дизель — это то топливо, на котором восемнадцатиколесник доставляет товары с заводов на рынок. Поэтому если цены взлетают, то высокая стоимость транспортировки переносится и на компании, и на потребителей»,— напоминает Клэй Сигли из Rapidan Energy Group.

Впрочем, ситуация могла быть еще хуже, учитывая, что рост спроса на дизельное топливо не идет ни в какое сравнение с ростом спроса на другие виды топлива. По расчетам МЭА, рост спроса на дизельное топливо в текущем году составляет примерно 100 тыс. баррелей в сутки против роста в 500 тыс. баррелей для бензина и более 1 млн баррелей для авиационного топлива.

Виктор Бук

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