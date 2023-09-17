ОСК представит на выставке «НЕВА 2023» новое сухогрузное судно «Донбасс»

АО «Объединенная судостроительная корпорация» разместит более 30 моделей судов и морской техники на выставке «НЕВА 2023». В пресс-службе компании сообщили, что некоторые из них будут представлены впервые.

В частности, участники смогут рассмотреть круизный лайнер смешанного плавания проекта 00840 «Карелия» (разработка КБ «Вымпел»), арктический круизный лайнер и морской пассажирский катамаран на 150 человек (ЦМКБ «Алмаз»), кормовой морозильный траулер проекта КМТ 02.01 «Норд Пилигрим» (Выборгский судостроительный завод), многоцелевое сухогрузное судно проекта 15760 «Донбасс» и танкер-химовоз проекта 90101 «Иберия» (Северное ПКБ). Данные модели на выставке до этого не выставлялись.

Мероприятие пройдет в Петербурге с 18 по 21 сентября. На выставке «НЕВА 2023» представят работы по гражданскому судостроению, судоходству, а также обсудят деятельность портов и разработки по освоению океана и шельфа. В этом году выставка пройдет в 17-й раз.

«Ъ-СПб» писал, что ранее недавно назначенный новый председатель совета директоров ОСК и глава ВТБ Андрей Костин заявлял об «огромной финансовой дыре» в корпорации. По словам господина Костина, ОСК, которая перешла в доверительное управление ВТБ, — одна из наименее эффективных компаний.

Татьяна Титаева

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