ЦТАК: Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Лидер КНДР, в свою очередь, передал подарок Тихоокеанскому флоту, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Какими подарками обменялись стороны, не уточняется.

Как сообщает агентство во время посещения военного аэродрома Кневичи Ким Чен Ын «в знак безграничной благодарности за визит» получил подарок от командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша. Еще один подарок северокорейскому лидеру передал глава российского оборонного ведомства. «Сергей Шойгу преподнес уважаемому товарищу Ким Чен Ыну со всей душой приготовленный подарок»,— пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын в ответ передал подарок Тихоокеанскому флоту, когда посещал его базу в Приморье и поднимался на фрегат «Маршал Шапошников». Как уточняет ЦТАК, он «высоко оценил боевой дух и героизм Тихоокеанского флота РФ, военнослужащие которого вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире». В книге почетных гостей корабля лидер КНДР написал: «Путь победы, сохранивший справедливость и мир, будет длиться вечно. Уважение Ким Чен Ына Тихоокеанскому флоту».

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. За время своего визита лидер КНДР также встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым. Сегодня, 17 сентября, он отправился обратно в КНДР. Ожидается, что в 2023 году делегация из Приморья совершит ответный визит в КНДР. Одним из членов делегации станет губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Даты поездки пока не согласованы.

Милена Костерева