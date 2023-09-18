Арт платежом красен

В прокат вышла криминальная комедия Николь Паон «Искусство по понятиям» (The Kill Room), в которой впервые почти через двадцать лет после «Убить Билла-2» встречаются в одном кадре Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Конечно, почти дебютантка в режиссуре Паон совсем не Тарантино и от ее фильма не приходится ждать нового слова в искусстве, но определенное удовольствие от центрального актерского дуэта зрителям он почти гарантирует, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В роли галеристки-пройдохи Ума Турман (слева) выглядит особой хотя и неприятной, но вызывающей невольную симпатию

Фото: Централ Партнершип В роли галеристки-пройдохи Ума Турман (слева) выглядит особой хотя и неприятной, но вызывающей невольную симпатию

Фото: Централ Партнершип

Дела в художественной галерее Патрис Капулло (Ума Турман) идут не блестяще: картины не продаются, богатые коллекционеры проходят мимо, а художники (одну из них играет дочь Умы и Итана Хоука Майя Хоук) норовят переметнуться к более успешным коллегам. Позже авторы намекнут, что в этой точке галеристка оказалась благодаря своей бескомпромиссности в вопросах искусства, но большую роль в ее неудачах явно играет и зависимость от аддералла — рецептурного препарата, пользующегося большой популярностью у наркоманов из «приличного» общества. Своему дилеру (Мэттью Мехер), поставляющему таблетки, Патрис задолжала, как и всем вокруг, так что в один не самый прекрасный день расплачивается с ним картиной.

Так ее мир фешенебельных манхэттенских кварталов и элегантных вернисажей (куда ее, впрочем, давно не приглашают) пересекается с другим: подпольным и криминальным. В нем наемный убийца Реджи (Джо Манганьелло) устраняет людей по заданию преступных боссов Андрея (Николай Цанков) и Антона (Том Печинка) — какие бы события ни происходили в мире, русская мафия бессмертна,— а его друг Гордон (Сэмюэл Л. Джексон) отмывает их деньги через свою пекарню. Незаконный бизнес, в отличие от бизнеса Патрис, идет очень хорошо, денег становится все больше, и Гордон задумывается над новыми способами их отмыва. Когда он видит у знакомого дилера картину и узнает, сколько она стоит, в его голове созревает план.

Гордон приходит к Патрис со своим предложением: она будет «продавать» несуществующим заказчикам произведения несуществующего художника, оставляя себе хороший процент, а ему выписывая чеки на уже кристально чистые суммы. Чтобы никто не подкопался, картины и скульптуры действительно появятся в каталоге галереи, а создавать их будет Реджи, к чему тот немедленно и приступает, активно используя свой любимый киллерский инструмент — полиэтиленовые пакеты, которыми он душит жертв. Отсюда и псевдоним, который Гордон выбирает для художника: Пакетчик. И все бы шло по плану, но известия о Пакетчике, несмотря на все старания Патрис удержать их в тайне, начинают распространяться среди галеристов, коллекционеров и художественных критиков, он становится сенсацией, и число желающих по-настоящему купить его работы растет с каждым днем.

Сатирическое изображение мира современного искусства в фильме не блещет оригинальностью. Он показан как еще одна схема сравнительно честного отъема денег у населения, точнее, у тщеславных толстосумов претенциозными снобами — и тем и другим на самом деле наплевать на художественную правду, они только гоняются за модными именами. Впрочем, тут есть и ирония в адрес обывательских стереотипов: сакраментальную фразу «Да пятилетний ребенок лучше нарисует!» произносят «знатоки» вроде Андрея и Антона. В Патрис же обнаруживается глубокое понимание искусства, благодаря которому ей удается не только вычислить профессию Реджи, но и разглядеть его душу в его произведениях (душа эта, конечно, оказывается страдающей и непонятой — надо же как-то убедить зрителей посочувствовать хладнокровному убийце).

Криминальная интрига тут тоже довольно предсказуемая, и задача удержания интереса аудитории ложится на плечи актеров. Те с ней в целом справляются: если Джексон плывет по течению, не показывая ничего нового и полагаясь на фирменное обаяние, то Турман создает действительно интересный образ женщины, в общем-то довольно неприятной, но вызывающей желание практически против воли болеть за то, чтобы у нее все получилось. При этом их экранная дружеская «химия» неоспорима даже в самых шаблонных эпизодах. Кроме этой парочки в касте можно выделить Эми Ким в роли ассистентки Патрис, которая и запускает славу Пакетчика, так и оставаясь в лучезарном неведении об истинной подоплеке всего это дела. Финальная афера выходит не слишком убедительной и довольно аморальной, но придираться к картине с формальной логикой, честно говоря, не хочется — в конце концов, художник так видит.