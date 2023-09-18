Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арт платежом красен

Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон в «Искусстве по понятиям» Николь Паон

В прокат вышла криминальная комедия Николь Паон «Искусство по понятиям» (The Kill Room), в которой впервые почти через двадцать лет после «Убить Билла-2» встречаются в одном кадре Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Конечно, почти дебютантка в режиссуре Паон совсем не Тарантино и от ее фильма не приходится ждать нового слова в искусстве, но определенное удовольствие от центрального актерского дуэта зрителям он почти гарантирует, считает Юлия Шагельман.

В роли галеристки-пройдохи Ума Турман (слева) выглядит особой хотя и неприятной, но вызывающей невольную симпатию

В роли галеристки-пройдохи Ума Турман (слева) выглядит особой хотя и неприятной, но вызывающей невольную симпатию

Фото: Централ Партнершип

В роли галеристки-пройдохи Ума Турман (слева) выглядит особой хотя и неприятной, но вызывающей невольную симпатию

Фото: Централ Партнершип

Дела в художественной галерее Патрис Капулло (Ума Турман) идут не блестяще: картины не продаются, богатые коллекционеры проходят мимо, а художники (одну из них играет дочь Умы и Итана Хоука Майя Хоук) норовят переметнуться к более успешным коллегам. Позже авторы намекнут, что в этой точке галеристка оказалась благодаря своей бескомпромиссности в вопросах искусства, но большую роль в ее неудачах явно играет и зависимость от аддералла — рецептурного препарата, пользующегося большой популярностью у наркоманов из «приличного» общества. Своему дилеру (Мэттью Мехер), поставляющему таблетки, Патрис задолжала, как и всем вокруг, так что в один не самый прекрасный день расплачивается с ним картиной.

Так ее мир фешенебельных манхэттенских кварталов и элегантных вернисажей (куда ее, впрочем, давно не приглашают) пересекается с другим: подпольным и криминальным. В нем наемный убийца Реджи (Джо Манганьелло) устраняет людей по заданию преступных боссов Андрея (Николай Цанков) и Антона (Том Печинка) — какие бы события ни происходили в мире, русская мафия бессмертна,— а его друг Гордон (Сэмюэл Л. Джексон) отмывает их деньги через свою пекарню. Незаконный бизнес, в отличие от бизнеса Патрис, идет очень хорошо, денег становится все больше, и Гордон задумывается над новыми способами их отмыва. Когда он видит у знакомого дилера картину и узнает, сколько она стоит, в его голове созревает план.

Гордон приходит к Патрис со своим предложением: она будет «продавать» несуществующим заказчикам произведения несуществующего художника, оставляя себе хороший процент, а ему выписывая чеки на уже кристально чистые суммы. Чтобы никто не подкопался, картины и скульптуры действительно появятся в каталоге галереи, а создавать их будет Реджи, к чему тот немедленно и приступает, активно используя свой любимый киллерский инструмент — полиэтиленовые пакеты, которыми он душит жертв. Отсюда и псевдоним, который Гордон выбирает для художника: Пакетчик. И все бы шло по плану, но известия о Пакетчике, несмотря на все старания Патрис удержать их в тайне, начинают распространяться среди галеристов, коллекционеров и художественных критиков, он становится сенсацией, и число желающих по-настоящему купить его работы растет с каждым днем.

Сатирическое изображение мира современного искусства в фильме не блещет оригинальностью. Он показан как еще одна схема сравнительно честного отъема денег у населения, точнее, у тщеславных толстосумов претенциозными снобами — и тем и другим на самом деле наплевать на художественную правду, они только гоняются за модными именами. Впрочем, тут есть и ирония в адрес обывательских стереотипов: сакраментальную фразу «Да пятилетний ребенок лучше нарисует!» произносят «знатоки» вроде Андрея и Антона. В Патрис же обнаруживается глубокое понимание искусства, благодаря которому ей удается не только вычислить профессию Реджи, но и разглядеть его душу в его произведениях (душа эта, конечно, оказывается страдающей и непонятой — надо же как-то убедить зрителей посочувствовать хладнокровному убийце).

Криминальная интрига тут тоже довольно предсказуемая, и задача удержания интереса аудитории ложится на плечи актеров. Те с ней в целом справляются: если Джексон плывет по течению, не показывая ничего нового и полагаясь на фирменное обаяние, то Турман создает действительно интересный образ женщины, в общем-то довольно неприятной, но вызывающей желание практически против воли болеть за то, чтобы у нее все получилось. При этом их экранная дружеская «химия» неоспорима даже в самых шаблонных эпизодах. Кроме этой парочки в касте можно выделить Эми Ким в роли ассистентки Патрис, которая и запускает славу Пакетчика, так и оставаясь в лучезарном неведении об истинной подоплеке всего это дела. Финальная афера выходит не слишком убедительной и довольно аморальной, но придираться к картине с формальной логикой, честно говоря, не хочется — в конце концов, художник так видит.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...