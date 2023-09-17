Минобороны Украины сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что работа военных медиа в стране в ближайшее время будет реорганизована, а число военных корреспондентов будет существенно сокращено. По ее словам, работу СМИ обеспечивали слишком много людей, при этом бойцов на фронте не хватает.

«Военные медиа будут обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу таких онлайн-медиа, которую могут обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это средства. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Мы все реформируем и оптимизируем»,— рассказала госпожа Маляр в интервью изданию «Детектор медиа».

По ее словам, украинские власти считают существование государственных военных СМИ важным. Анна Маляр уточнила, что у западных партнеров Киева были сомнения по поводу необходимости функционирования таких изданий, так как на Украине и так существует большое число освещающих военный конфликт блогеров и частных СМИ.

В середине августа бывший министр обороны Украины Алексей Резников публично заявлял, что нехватка бойцов существенно снижает наступательной потенциал украинских Вооруженных сил. Именно с этим он связал длительное отсутствие больших успехов в рамках украинского контрнаступления, начавшегося в середине июня.

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Александр Кислов