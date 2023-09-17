В Сочи пройдет форум event-индустрии

Форум event-индустрии состоится на верхнем уровне Красной Поляны. Мероприятие пройдет с 27 сентября по 1 октября, сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В деловую программу войдут креатив, технологии, продажи и перспективы. Своим опытом с участниками мероприятия поделятся более 50 экспертов.

«Фестиваль, посвященный event-индустрии, обещает стать ярким и запоминающимся событием года»,— считает врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий.

Организаторы мероприятия отметили, что в текущем году event-сфера обращена на внутренний рынок: фестивали, гибридные форматы, новые тренды и коллаборации. С успехом прошли ПМЭФ, фестиваль «Дикая Мята», ресторанное шоу GASTREET.

Global Event Forum впервые на Кубани прошел в прошлом году. Его посетили свыше 1,2 тыс. специалистов event-сообщества.

Маргарита Синкевич

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