Из-за двух пожаров в Петербурге проводили массовую эвакуацию жильцов

Два квартирных пожара в Санкт-Петербурге рано утром 17 сентября повлекли за собой массовую эвакуацию жильцов. Инциденты произошли в Калининском и Красногвардейском районах города, сообщили в региональном управлении МЧС.

В 07:01 поступила информация о возгорании по адресу: улица Ушинского, д. 17, корп. 1. В трехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 18 кв. метров. Открытый огонь был ликвидирован в течение часа. Из горящей квартиры эвакуировали одного человека, из опасной зоны — еще 15 жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.

В 07:16 стало известно о пожаре по адресу: проспект Ударников, д. 27, корп. 2. Там тоже горела квартира на площади 5 кв. метров. Спасатели справились с огнем за полчаса. Эвакуировать пришлось 10 человек, включая двоих — с места возгорания. О пострадавших также не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на субботу на юге Петербурга наполовину выгорел торговый центр, расположенный на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы.

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