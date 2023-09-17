Глава СК Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом на Березовском тракте

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результатах доследственной проверки по факту ДТП с участием автобуса и грузовика под Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 15 сентября на 11 км Березовского тракта под Екатеринбургом столкнулись грузовик и пассажирский автобус. По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика Jac при развороте не уступил дорогу автобусу ПАЗ. Два пассажира автобуса получили различные травмы, им уже оказывают медицинскую помощь. Как сообщили в СУ СКР, среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка.

Следователи проводят доследственную проверку по факту аварии. Она проводится на предмет возможного наличия ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Полина Хабарова

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