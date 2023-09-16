Следователи начали проверку из-за ДТП с автобусом на Березовском тракте

Следователи Березовского СУ СКР по Свердловской области начали проверку по факту ДТП с участием автобуса на Березовском тракте. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, процессуальная проверка проводится на предмет возможного наличия ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Напомним, 15 сентября на 11 км Березовского тракта под Екатеринбургом столкнулись грузовик и пассажирский автобус. По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика Jac при развороте не уступил дорогу автобусу ПАЗ. Два пассажира автобуса получили различные травмы, им уже оказывают медицинскую помощь. Как сообщили в СУ СКР, среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка.

Сейчас следователи устанавливают возможных очевидцев, выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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