Роман Копылов одержал победу нокаутом в UFC четвертый раз подряд

Боец смешанных единоборств (ММА) из России Роман Копылов досрочно победил американца Джоша Фремда на турнире абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 227. Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

Роману Копылову 32 года. Он родился в поселке Кемеровской области, где с подросткового возраста начал заниматься рукопашным боем. На его счету 12 побед и два поражения. Он бывший чемпион Fight Nights Global в среднем весе. На счету его соперника Джоша Фремда 11 побед и пять поражений.