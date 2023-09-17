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Коммерсантъ FM
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В Бразилии разбился самолет с 12 туристами

Легкий пассажирский самолет Embraer 110 разбился в штате Амазонас в Бразилии. На борту были 14 человек, в том числе 12 туристов и два пилота. Все они погибли. Об этом сообщила бразильская национальная газета G1.

Самолет разбился днем в субботу в муниципалитете Барселуш в центре штата Амазонас. Самолет летел из столицы штата Манауса в Барселуш. На борту находились туристы, которые летели на спортивную рыбалку.

Причины крушения пока не известны. Самолет был в полете около двух часов. По предварительным данным, он мог упасть из-за сильного дождя. Расследованием дела занимаются ВВС Бразилии.

Анастасия Ларина

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