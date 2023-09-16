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Коммерсантъ FM
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Reuters: Калифорния подала в суд на нефтяных гигантов из-за рисков для климата

Штат Калифорния подал в суд на нефтяные компании ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips, а также Американский институт нефти (API). Штат обвиняет компании и институт в преуменьшении климатических рисков, связанных с использованием ископаемого топлива, сообщает Reuters со ссылкой на материалы, поданные в суд высшей инстанции Сан-Франциско.

В иске утверждается, что действия ответчиков нанесли ущерб штату в миллиарды долларов. Их обвинили в обмане общественности.

Из материалов дела следует, что Калифорния добивается создания фонда для оплаты будущих убытков, которые штат понесет из-за катаклизмов, вызванных климатическими изменениями, передает Reuters.

Пресс-служба API заявила агентству, что вопросы климатической повестки должен обсуждать Конгресс, а не судебная система. В Shell заявили Reuters, что не считают суд подходящим местом для решения конфликта.

Губернатор Калифорнии в соцсети X написал, что Калифорния «принимает меры по привлечению к ответственности крупных загрязнителей».

6 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений. По его словам, это говорит о начале климатического кризиса, он призвал активизировать действия по борьбе с изменениями климата. 12 сентября президент США Джо Байден заявил, что повышение глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия в ближайшие десятилетия страшнее ядерной войны.

Эрдни Кагалтынов

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