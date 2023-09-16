ТАСС: три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области

В городе Россоши Воронежской области в результате взрыва гранаты погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации местного издания «Блокнот Воронеж», инцидент произошел в ночь на сегодня, 16 сентября, в одном из арендованных частных домов. Издание со ссылкой на соседей сообщает, что в доме жили пять мужчин. По их словам, вечером 15 сентября они жарили шашлык, а ночью между ними произошел конфликт. Как утверждает «Блокнот», впоследствии двое мужчин пошли спать, а трое остались в беседке, через некоторое время в ней произошел взрыв.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в результате взрыва также пострадали два человека. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», все пятеро жителей дома — военнослужащие.

Эрдни Кагалтынов