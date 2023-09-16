МВД проводит проверку по факту избиения клиенток в московском салоне красоты

Полицейские проводят проверку по факту избиения двух клиенток в одном из московских салонов красоты, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее несколько Telegram-каналов писали, что посетительницы салона — мать и дочь — хотели получить дорогостоящую услугу по купону, но сотрудники салона отказали им в этом.

По данным Telegram-канала «112», 16-летняя Анастасия записалась в салон «Топчик» на стрижку и окраску волос. Согласно прайсу салона, стоимость этих услуг обошлась бы в 22,8 тыс. руб. Девушка надеялась использовать купон и заплатить 4,5 тыс. руб. Канал отмечает, что конфликт произошел из-за нежелания сотрудников салона оказывать услуги за меньшую стоимость. «В результате Настю с Еленой избили и спустили с лестницы два взрослых мужика»,— говорится в сообщении. Мать девушки сняла побои и написала заявление в полицию.

В администрации салона Telegram-каналу Shot сообщили, что сотрудники салона не могли предоставить услуги по сниженной стоимости, поскольку они не входили в купон. Канал отмечает, что Анастасия вела себя агрессивно и «всех оскорбляла».

Руководитель «Топчика» рассказал РБК, что девушка хотела заплатить 4,5 тыс. за очень сложную работу, а сотрудницы салона «вежливо» отказали ей в этом. «Была озвучена цена выше той, которую она ожидала, и мы вежливо отказали в услуге, на что она начала бить нашего сотрудника ногой, два раза в живот»,— сказал он.

Он отметил, что салон тоже написал заявление в полицию и представил видео, на котором девушка избивает сотрудника салона. В «Топчике» также утверждают, что представленная матерью девушки справка об ушибе плеча — «липовая».