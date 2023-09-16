Зоомагазин поблагодарил очевидцев за помощь при пожаре на юге Петербурга

В ночь на 16 сентября здание торгового центра по адресу Бухарестская улица, дом 47 в Санкт-Петербурге охватил огонь. В пожаре пострадал в том числе зоомагазин «Ле’Муррр», но неравнодушные петербуржцы помогли спасти часть зверей, сообщили на странице сети зоомаркетов во «ВКонтакте».

Жители города предложили свою помощь в комментариях, некоторые в ту же ночь забрали животных и передали в другие магазины. Представители компании выразили благодарность неравнодушным прохожим и отметили, что зверей можно отдать в магазин на проспекте Космонавтов, дом 45.

«Нам очень горько об этом говорить, но, к сожалению, спасти удалось не всех. Спасибо пожарным, которые смогли оперативно ликвидировать пожар и всем, кто не прошел мимо и помог животным», — говорится в сообщении зоомагазина.

После сигнала о возгорании, поступившего в 00:27 16 сентября, на место отправились сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели тушили огонь на площади 1000 кв. метров. Им удалось спасти несколько клеток с грызунами. Пожар был полностью ликвидирован в 5:45.

Татьяна Титаева

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