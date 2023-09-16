Гусев и Клычков официально продлили полномочия глав Воронежской и Орловской областей

16 сентября Александр Гусев в ходе торжественного заседания регионального парламента принес присягу и вновь официально вступил в должность губернатора Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инаугурации Александра Гусева (слева) и Андрея Клычкова прошли с разницей в один день

Фото: пресс-служба Инаугурации Александра Гусева (слева) и Андрея Клычкова прошли с разницей в один день

Фото: пресс-служба

«Результаты голосования расцениваю как позитивную оценку сделанного нашей командой в предыдущие годы и как поддержку на будущее. Впереди много работы. Ключевые ориентиры — решения президента РФ, развитие экономики, благосостояние воронежцев и патриотическая консолидация общества,— написал в соцсетях господин Гусев по итогам церемонии. — В течение второго срока буду и дальше прикладывать максимальные старания, чтобы дать новые идеи. Обещаю работать открыто и честно, как делал это всегда».

Церемонию инаугурации провел спикер облдумы Владимир Нетесов, который первым поднялся на сцену и констатировал, что кворум депутатов имеется. Далее прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении хора и оркестра. При заслушивании первого и единственного вопроса из повестки заседания руководитель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов в очередной раз доложил об убедительной победе господина Гусева, после чего последнему вручили удостоверение главы региона.

После этого курсанты местной военно-воздушной академии внесли Конституцию РФ, устав Воронежской области и текст присяги, который и зачитал Александр Гусев. Первым его поздравил с продлением полномочий полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, который, впрочем, указал и на некоторые проблемы региона, которые предстоит устранить обновляемой команде губернатора. Затем господин Нетесов зачитал телеграмму от заместителя председателя Госдумы, экс-главы региона Алексея Гордеева. После представителя законодательной власти на сцену поднялся митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, который подарил губернатору библию. Также среди участников заседания была делегация из ЛНР. Вся церемония заняла около получаса.

Вчера полномочия губернатора по итогам прошедших в минувшие выходные выборов продлил и глава Орловской области Андрей Клычков. Во время аналогичной церемонии он заявил, в частности, что «бесконечно признателен орловским героям, которые, находясь на огневых рубежах СВО, также поддержали» его. «Мы продолжим делать все, чтобы сохранить мирное небо и обеспечить счастливое будущее новым поколениям россиян. Пасовать перед трудностями, убегать или прятать голову в песок – удел слабых. Мы же смело смотрим в глаза испытаниям и точно знаем – наш победный час обязательно настанет! За нами героическая память поколений, в нашем сердце – любовь и верность Родине, на нашем пути – нет непреодолимых препятствий»,– констатировал он.

Среди ближайших планов господин Клычков назвал адресную поддержку промышленности, укрепление потенциала аграрного производства, комплексное развитие села и городских пространств, реализацию программ модернизации в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, завершения крупных инфраструктурных проектов.

Владимир Зоркий