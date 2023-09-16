В Петербурге начнут тестировать продукты сервисов доставки

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга провел встречу с представителями крупнейших сервисов, доставляющих продукты, чтобы определить новые меры контроля за качеством продуктов питания, сообщили в пресс-службе комитета.

Одной из таких мер могут стать периодические тестирования продукции поставщиков сервисов доставки в лаборатории Центра контроля качества товаров, работ и услуг, подведомственного комитету. В структуру центра входит одна из ведущих в Северо-Западном федеральном округе испытательная лаборатория «Петербург-Экспертиза», которая проводит отбор образцов и лабораторные испытания для определения соответствия продукции требованиям нормативной документации, санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам, Техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Предполагается, что лаборатория будет проводить тесты не только по жалобам потребителей и на платной основе, но также заключит соглашение с маркетплейсами.

Организованная комитетом встреча прошла в связи с массовым отравлением петербуржцев продуктами, полученными через сервис доставки «Самокат». Компания доставляла готовые наборы еды, которые производит Greenbox, и на прошлой неделе в больницы стали поступать ее клиенты с симптомами отравления. Всего пострадало 274 человека, 137 из них продолжают находиться в стационарах. У 58 из отравившихся был диагностирован сальмонеллез. В этой связи суд приостановил деятельность Greenbox на два месяца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте