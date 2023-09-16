СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение в чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце вечером 15 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В первом периоде шайбы забросили в ворота трое нападающих: Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Владислав Михайлов. На 47-ой минуте второго периода последнюю шайбу закатил Максим Джиошвили.
Поражение стало для петербургской команды четвертым подряд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После предыдущего поражения «Спартаку», главный тренер команды Роман Ротенберг объяснял, что игра стала первой после перерыва для многих хоккеистов, которые вернулись на лед после травм.