СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение в чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце вечером 15 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде шайбы забросили в ворота трое нападающих: Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Владислав Михайлов. На 47-ой минуте второго периода последнюю шайбу закатил Максим Джиошвили.

Поражение стало для петербургской команды четвертым подряд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После предыдущего поражения «Спартаку», главный тренер команды Роман Ротенберг объяснял, что игра стала первой после перерыва для многих хоккеистов, которые вернулись на лед после травм.

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