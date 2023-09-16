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Коммерсантъ FM
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В российских аптеках возник дефицит антидепрессанта «Прозак»

Российские аптеки столкнулись с дефицитом препарата «Прозак», применяемого для лечения депрессии, сообщили РБК в четырех московских аптеках сетей «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека», «Диалог». Как там уточнили, лекарства нет на полках и на складе, последняя поставка была в июне и сроки следующей неизвестны.

«Прозак» — препарат фармацевтической компании Elli Lilly, разработанный в 1970-е годы для лечения депрессий, обсессивно-компульсивных расстройств, нервных булимий. В России «Прозак» появился в 1991 году.

По данным источника РБК в федеральной аптечной сети, в аптеках «уже давно» продаются остатки «Прозака», у поставщиков его нет. Эту информацию подтвердили в Минздраве.

На 15 сентября «Прозак» был доступен в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису «Мегаптека» московских аптек. В Санкт-Петербурге он доступен в двух из 1,3 тыс. аптек, в Воронеже — в пяти из 346. В некоторых регионах (Новосибирск и Казань) лекарства в аптеках нет.

Большая часть продаж, по данным DSM Group, приходится на аналоги «Прозака»: за семь месяцев 2022 года было продано 1,2 млн упаковок, в то время как упаковок оригинального лекарства — 77,4 тыс. Представитель российского подразделения производителя «Прозака» Swixx Biopharma сообщил, что поставки продолжаются и прекращать их не планируется.

Лусине Баласян

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