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Коммерсантъ FM
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В Роскосмосе заявили о возможности отправки в космос представителя КНДР

Российская сторона готова подготовить космонавта из КНДР, а также организовать его полет в космос, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«При необходимости мы могли бы обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне»,— пояснил господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подчеркнул, что детально программа сотрудничества России и КНДР во время недавней личной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына не обсуждалась. Как уточнил Юрий Борисов, как правило, подробности взаимодействия в космической сфере обсуждаются в рамках профильной межправительственной комиссии.

13 сентября в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова отправить в космос северокорейского космонавта, о чем сообщила лидеру КНДР Ким Чен Ыну. «Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта»,— отмечал представитель Кремля. По словам господина Пескова, в самое ближайшее время сотрудничество России и Северной Кореи будет активизироваться «по всем возможным направлениям».

Александр Кислов

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