В Киеве суд арестовал на 2 месяца депутата Рады Шуфрича

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, обвиняемого в госизмене. Суд отказался предоставить парламентарию возможность внести залог для освобождения.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», господина Шуфрича взяли под стражу в зале суда, в ближайшее время он будет доставлен в одно из киевских СИЗО.

Адвокат политика Александр Тананакин сообщил, что будет обжаловать сегодняшнее решение суда. «Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке»,— заявил адвокат Нестора Шуфрича «Стране.ua» (цитата по Telegram-каналу издания).

Ранее сегодня, 15 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у Нестора Шуфрича и предъявили ему обвинения в госизмене. По данным ведомства, Шуфрич сотрудничал с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские власти считают сотрудником ФСБ России. В июле 2022 года Государственное бюро расследований Украины предъявило господину Сивковичу обвинения в госизмене. Как заявили в ГБР, экс-замсекретаря СНБО для прикрытия создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, «а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины».

Господин Шуфрич избрался в украинский парламент от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), деятельность которой в стране была запрещена вскоре после начала военных действий с РФ.

Александр Кислов