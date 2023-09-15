Резиденты ЕС могут подать заявки на конвертацию DR на акции РФ до 25 сентября

Резиденты Евросоюза до 25 сентября могут подавать в компетентные органы своих стран заявки для конвертации депозитарных расписок (DR) на российские акции, которые учитывает Национальный расчетный депозитарий, сообщил европейский депозитарий Clearstream.

В Clearstream уточнили, что возможность возобновить исполнение поручений на конвертацию DR появилась после разъяснений, полученных от властей Германии и Люксембурга. Исполнение инструкций на конвертацию Clearstream Banking ориентировочно начнет 20 сентября.

28 июня Clearstream Banking объявила о приостановке исполнения инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Решение было связано с принятием 11-го пакета санкций ЕС против России от 23 июня, а именно с поправками к ст. 5a санкционного регламента ЕС 269/2014.

Эрдни Кагалтынов