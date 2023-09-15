Байден встретится с Зеленским 21 сентября

Президент США Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 21 сентября. Встреча состоится в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, господин Байден на следующей неделе намерен также встретиться с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. «Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1»,— сказал Джейк Салливан.

На саммите в Нью-Йорке Джо Байден планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Последний раз Джо Байден и Владимир Зеленский встречались на саммите стран НАТО в Вильнюсе (11–12 июля). До этого президенты виделись на саммите G7 в Японии (19–21 мая). 7 сентября господин Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приезжал с официальным визитом в Киев. На встрече украинский президент «подробно проинформировал» господина Блинкена о ситуации в зоне военных действий, а также обсудил с госсекретарем обеспечение обороны.