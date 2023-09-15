В Ленобласти благоустроили более 70 общественных пространств

К середине сентября на территории Ленинградской области завершены работы по благоустройству более 70 общественных пространств. Всего же в этом году в регионе должно быть обновлено 105 парков и скверов, бульваров и аллей, набережных и площадей. Об этом со ссылкой на председателя комитета по ЖКХ Ленобласти Александра Тимкова 15 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

На этой неделе открылись две благоустроенные набережные: Свирская — в поселке Вознесенье Подпорожского района и набережной Луги — в одноименном городе.

Кроме этого, в Китайском саду поселка Ропша Ломоносовского района обустроен прогулочный маршрут, созданы детские площадки, пространство у реки и зона для пикников. Там смонтировано современное освещение и выполнено озеленение территории.

В свою очередь, в скейт-парке в деревне Заклинье Лужского района Ленобласти установили мини-рампы, мультикнижка и рейл. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, теперь там можно заниматься на скейтбордах, роликах и велосипедах. Также рядом обустроили велопарковку, высадили хвойные деревья и установили скамейки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в заказнике «Выборгский» в Ленинградской области открылся новый экомаршрут «Мыс Киперорт» протяженностью 17 километров.

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