Сотрудника «Мостотреста» отправили под домашний арест по делу о взятке

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения сотруднику СПб ГБУ «Мостотрест» Александру Албину, которого обвиняют по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в составе группы лиц по предварительному сговору).

Как сообщили 15 сентября в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, Албин, занимая пост начальника управления механизации, требовал от других сотрудников ГБУ ежемесячную взятку в обмен на покровительство по службе. Взяли с поличным фигуранта после получения части взятки в размере 7 тыс. рублей. Деньги, переданные участником оперативно-розыскных мероприятий, предназначались как ему лично, так и одному из руководителей «Мостотреста».

Суд назначил Албину предварительную меру пресечения в виде домашнего ареста. Она будет действовать как минимум до 12 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге приговорил за взятку начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления к 10 годам колонии строгого режима.

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