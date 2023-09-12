Начальник отдела по противодействию коррупции СЗТУ получил 10 лет за взятки

Красногвардейский районный суд огласил приговор Владиславу Пляцко, сотруднику Северо-Западного таможенного управления, которого признали виновным в получении взятки в 260 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Его признали виновным по двум статьям — о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и о получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ). Господин Пляцко признал вину по второй статье и возместил ущерб, по второй статье вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 10 лет и штрафа в размере 2,6 млн руб. Суд также лишил его права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

В пресс-службе СЗТУ рассказали 47channel, что Владислав Пляцко занимал должность начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы. С января по декабрь 2021 года он получил от своего подчиненного 260 тыс. руб. за попустительство и покровительство. С июня 2019 года по май 2022 ему компенсировали расходы на проезд в транспорте, всего он получил около 50 тыс. руб. При этом «Подорожником» пользовался его сын, который передавал отцу чеки и справки о стоимости проезда, полученные в кассах метрополитена.

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