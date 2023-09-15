Близкая Freedom компания выкупила часть здания в центре Воронежа за 3,5 млн рублей

Часть здания на улице Плехановской, 22а в Воронеже выкупила близкая интернет-провайдеру Freedom (АО «Информсвязь-Черноземье») компания ООО «Информсвязь», следует из аукционной документации. Фирма была единственным участником торгов, начальную цену в 3,5 млн руб. снижать не стала.

Речь идет о нежилом четырехэтажном здании у пересечения улиц Кольцовской и Плехановской, известном как пункт продажи железнодорожных и авиабилетов. Также там расположены Воронежская коллегия адвокатов, офис интернет-провайдера Freedom.

Основанием для продажи объекта стал приказ департамента имущественных и земельных отношений, в котором сказано, что он включен в программу приватизации госимущества в регионе на 2023–2025 годы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Информсвязь» было зарегистрировано в Воронеже в 2008 году для управления эксплуатацией нежилого фонда. Уставный капитал составляет 18,4 тыс. руб. Выручка ООО в 2022 году составила 32,4 млн руб. (в 2021-м — 31,6 млн руб.), чистая прибыль — 35,2 млн руб. (в 2021-м — 24,5 млн руб.). Генеральным директором выступает Борис Даньшин, владеющий 70,6% компании. Еще 12,5% принадлежат Татьяне Редкокашиной, 11,4% — Сергею Свиридову, 5,4% — Елене Медведевой. Господа Даньшин и Свиридов, а также госпожа Редкокашина являются учредителями и АО «Информсвязь-Черноземье».

Алина Морозова

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