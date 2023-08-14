Власти продают часть здания в центре Воронежа за 3,5 млн рублей

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области выставил на продажу в рамках аукциона часть здания на улице Плехановской,22а в центре Воронежа. Объект находится в госсобственности, следует из аукционной документации. Площадь его реализуемой части составляет 76,3 кв. м. Начальная стоимость — 3,5 млн руб. Шаг аукциона — 175 тыс. руб.

Речь идет о нежилом четырехэтажном здании у пересечения улиц Кольцовской и Плехановской, известном как пункт продажи железнодорожных и авиабилетов. Также там расположены Воронежская коллегия адвокатов, офис интернет-провайдера Freedom.

Основанием для продажи объекта стал приказ департамента, в котором сказано, что он включен в программу приватизации госимущества в регионе на 2023-2025 годы.

Подать заявку на участие в торгах можно до 7 сентября, итоги будут подведены 13 сентября.

Алина Морозова

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