На Большой Охте реконструируют систему освещения

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга началась реконструкция наружного освещения в квартале 11 Большая Охта, расположенном в границах Якорной улицы, проспекта Шаумяна и Красногвардейской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в ходе стартовавших строительно-монтажных работ пециалисты СПб ГБУ «Ленсвет» установят 111 современных энергосберегающих светильников, 72 опоры, смонтируют более 2 км подземного кабеля. Новое качественное освещение таким образом получат несколько внутриквартальных проездов, 4 детские и 2 спортивные площадки, а также расположенное в этом квартале футбольное поле.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что освещение на Московском шоссе на юге Петербурга реконструируют за 146 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте