Освещение на юге Петербурга реконструируют за 146 млн рублей

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга нашел подрядчика для реконструкции наружного освещения на Московском шоссе — от площади Победы до КАД. Этими работами займется ООО «БалтИнжСтрой» (БИС). Стоимость контракта составит чуть более 146 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет смонтировать 254 новые световые опоры с более чем 400 светильниками. Закончить реконструкцию наружного освещения на Московском шоссе планируется до конца июля 2024 года.

ООО «БалтИнжСтрой» зарегистрировано в 2013 году в Петербурге. По данным системы СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 633 млн рублей при чистой прибыли — 60 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 400 новых светильников также предполагается установить на улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга.

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