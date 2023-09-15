Банк «Ак Барс» приостановил исходящие переводы в иностранной валюте для юрлиц

Банк «Ак Барс» из-за санкций США приостановил возможность исходящих переводов в иностранной валюте для юридических лиц, правила обслуживания для физических лиц не изменились. При этом банк попросил всех клиентов подождать с проведением исходящих переводов в зарубежной валюте до появления дальнейших разъяснений, чтобы избежать задержек в банках-корреспондентах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

14 сентября входящий в топ-25 в РФ по активам банк «Ак Барс» и находящийся в третьей сотне Синко-банк были включены в блокирующий санкционный список США. Оба российских банка (по данным до закрытия информации об акционерах, «Ак Барс» находился под контролем Татарстана, Синко-банк принадлежал гражданину Израиля) активно вели бизнес в сфере валютных платежей. В частности, «Ак Барс» имел прямые корреспондентские отношения с банками Китая, ОАЭ и Турции, ему были доступны переводы в валютах стран СНГ. Пресс-служба «Ак Барса» после попадания банка под санкции заявила, что отделения организации и все сервисы работают в обычном режиме, а также гарантировала сохранность и защиту средств клиентов.

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Эрдни Кагалтынов