В Воронежской области перекроют дорогу между райцентрами Павловск и Калач

В Павловском районе Воронежской области 18 сентября перекроют движение по путепроводу на автодороге Павловск — Калач — Петропавловка. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил региональный департамент дорожной деятельности.

Чтобы объехать перекрытый мост, автомобилистам нужно будет двигаться из Павловска до Верхнего Мамона, а затем через села Приречное, Русская Журавка и Мамоновка до дороги Павловск — Калач.

Ранее «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» получило контракт на 135,3 млн руб. на ремонт этого путепровода. До 5 декабря 2023 года компании необходимо поменять дорожное покрытие, барьерное ограждение и лестничные сходы, сделать водоотводы, усилить опоры и пролеты моста.

Алина Морозова

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