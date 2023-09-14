Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу закроют из-за ремонта

Плановые ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия на время перекроют съезд с Западного скоростного диаметра на Автомобильную улицу при движении от КАД Юг на юго-западе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании «Магистраль Северной столицы», съезд будет недоступен для автомобилистов с 22:00 субботы, 16 сентября, до 06:00 понедельника, 18 сентября.

В качестве объезда рекомендуется использовать соседний съезд на Благодатную улицу с последующим разворотом и заездом на ЗСД до Автомобильной улицы.

В «МСС» также уточнили, что стоимость проезда пересчитают и для пользователей транспондера она будет равна корреспонденции КАД Юг — Автомобильная улица. Поездки скорректируют в течение трех рабочих дней.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 9 сентября поочередно перекрываются съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо КАД и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо. Продлятся они в общей сложности до 22 сентября.

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