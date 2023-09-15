«Пассажиравтотранс» закупает еще 348 новых автобусов за 9 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил конкурс на закупку еще 348 новых автобусов большого класса (не менее 97 пассажиров). Извещение о проведении соответствующего открытого аукциона опубликовано на сайте госзакупок в пятницу, 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IV Международный транспортный фестиваль «Spb Transport Fest” на Манежной площади. Обновленный газомоторный автобус «5270G» компании «Волгабас Групп» (Volgabus). Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ IV Международный транспортный фестиваль «Spb Transport Fest” на Манежной площади. Обновленный газомоторный автобус «5270G» компании «Волгабас Групп» (Volgabus). Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На приобретение нового подвижного состава будет направлено более 9 млрд рублей. Срок поставки автобусов в Петербург по конкурсной документации — конец февраля 2024 года. Их закупят с использованием механизма лизинга.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в текущем году Петербург закупил уже более 370 автобусов большого и особо большого класса российского и белорусского производства.

«Ъ-СПб» писал, что комтранс завершил приемку 98 новых автобусов марки Volgabus, которая ранее была заморожена из-за проверки. Причиной ее проведения послужили частые возгорания автобусов на улицах города.

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