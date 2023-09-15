«Амур» просит назначить на матч комментатора, который не устроил Глеба Никитина

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» через свой Telegram-канал попросил компанию КХЛ-ТВ назначить на матч с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» комментатора Артема Божко, в профессионализме которого усомнился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Первый домашний матч мы сыграем с «Куньлунь Ред Стар», в связи с чем просим КХЛ-ТВ назначить на матч подготовленного и профессионального комментатора, как, например, Артем Божко. Обещаем не принимать на свой счет страдания за "Куньлунь", а для подготовки к эфиру напоминаем: мы — не амурчане, мы — тигры, хабаровчане»,— говорится в сообщении «Амура».

Как писал «Ъ-Приволжье», Глебу Никитину не понравилось, как Артем Божко комментировал матч нижегородского «Торпедо» с «Куньлунь Ред Стар». По словам губернатора, комментатор во время игры «откровенно страдал за Куньлунь» и называл нижегородскую команду волжанами. «Это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы»,— отметил глава региона и попросил в дальнейшем на матчи с участием «Торпедо» ставить «подготовленных и профессиональных комментаторов».

Андрей Репин