Глеб Никитин попросил комментаторов не называть нижегородцев волжанами

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале раскритиковал комментатора КХЛ-ТВ, работавшего на хоккейном матче «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ред Стар Куньлунь» (Пекин, Китай). В этом матче нижегородская команда по итогам первых двух периодов проигрывала со счетом 0:2, но в третьем периоде забросила пять шайб и победила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глебу Никитину не понравилось, что комментатор КХЛ-ТВ «откровенно страдал за Куньлунь» и называл нижегородскую команду волжанами. «Это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы - нижегородцы, торпедовцы»,— отметил глава региона и попросил в дальнейшем на матчи с участием «Торпедо» ставить «подготовленных и профессиональных комментаторов».

Андрей Репин