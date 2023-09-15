В Североуральске простятся с погибшим в зоне СВО экс-пожарным

В Североуральске простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 39-летним Павлом Кривоносовым. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС. Прощание состоится 16 сентября в 12:00 на фасаде 53 пожарно-спасательной части по ул. Шахтерская, 3а в Североуральске.

«29 августа на 40-м году жизни при исполнении воинского долга трагически погиб ветеран пожарной охраны, бывший заместитель начальника 15-го пожарно-спасательного отряда Павел Кривоносов»,— сказано в сообщении. По данным МЧС, он вышел на пенсию в ноябре 2021 года в звании майора внутренней службы.

После ухода на пенсию мужчина работал на Североуральском бокситовом руднике (СУБР, принадлежит компании «Русал»). Затем его мобилизовали в зону проведения СВО, где он занимал должность командира взвода управления первой гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона.

Павел Кривоносов родился и вырос в Североуральске. Более 12-ти лет он проработал в МЧС. «За время службы в МЧС был награжден медалью "За отличие в службе" III степени, был отмечен нагрудным знаком МЧС РФ "За заслуги" при ликвидации лесного пожара в заповеднике "Денежкин камень"»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 февраля в поселке Черемухово Североуральского городского округа простились с погибшим в ходе СВО Николаем Маркеловым.