Военный из Североуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военный из Североуральского городского округа (Свердловская область) Николай Маркелов. В пресс-службе администрации уральского города сообщили, что прощание с погибшим состоится 16 февраля в 11:00 часов в ДК «Малахит» п. Черемухово.

«От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас»,– отметили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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