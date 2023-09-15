На ЕКАД произошло массовое ДТП, пострадали пять человек

На 15 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) столкнулись четыре машины, в их числе грузовик. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, пострадали пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с Nissan, которую отбросило на Mazda. Последняя легковушка от удара выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Mercedes.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства ДТП. Движение транспорта ограничено, автоинспекторы регулируют поток машин.

Напомним, днем 15 сентября в Сысертском районе на 135 км трассы М-5 «Урал» столкнулись минивен Volkswagen и легковушка Skoda. Погиб водитель загоревшегося минивена, а также пострадали четыре человека.

Полина Хабарова

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