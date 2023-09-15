В ДТП на свердловской трассе погиб водитель загоревшегося минивена

В Сысертском районе Свердловской области на 135 км трассы М-5 «Урал» столкнулись минивен Volkswagen и легковушка Skoda. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель загоревшегося после столкновения минивена погиб, еще четыре человека пострадали.

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ДТП произошло около 13:30 в пятницу, 15 сентября. По данным ФКУ «Уралуправтодор», авария произошла в месте проведения дорожных работ.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицины катастроф. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Сейчас автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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