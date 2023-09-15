В Ливенском районе Орловской области сбит беспилотник

Военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили в Ливенском районе Орловской области беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— рассказал господин Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в случае обнаружения летательных аппаратов о них необходимо сообщить по номеру 112 либо в УМВД или в УФСБ по региону.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин