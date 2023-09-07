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В Адыгейске малолетний ребенок погиб под колесами авто во дворе многоквартирника

В Адыгейске полуторагодовалый мальчик погиб при аварии у въезда во двор многоквартирного дома на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

По данным ведомства, ребенок переходил дорогу с мамой. При въезде во двор 36-летний мужчина, управлявший иномаркой, не уступил дорогу пешеходам, из-за чего ребенок попал под колеса. Мальчика с травмами доставили в больницу, где он в последствии скончался. Мать ребенка не пострадала.

По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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