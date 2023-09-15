В Петербурге простились с бывшим вице-губернатором Анатолием Повелием

Прощание с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Повелием состоялось в пятницу, 15 сентября, в Зеленогорске. Отпевание прошло в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Свои соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Петербурга Александр Беглов, который назвал своего бывшего заместителя «человеком сильной воли, офицерской закалки, в высшей степени надежным товарищем, ответственным, компетентным, душой болеющим за дело». По словам господина Беглова, Анатолий Повелий до самых последних своих дней, даже борясь с тяжелым недугом, «оставался на посту».

Анатолий Повелий был похоронен сегодня на кладбище Зеленогорска.

«Ъ-СПб» писал, что бывший губернатор Петербурга Анатолий Повелий, в последнее время занимавший пост советника главы города, скончался в ночь на 12 сентября в возрасте 59 лет.

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