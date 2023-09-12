Бывшего вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия похоронят в Зеленогорске

Бывшего вице-губернатора и советника губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия похоронят на Зеленогорском кладбище. Траурная церемония погребения состоится в пятницу, 15 сентября, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Юрия Гладунова.

«Анатолия Анатольевича похоронят рядом с его отцом»,— уточнил Гладунов.

Бывший вице-губернатор города Анатолий Повелий умер в ночь на 12 сентября в возрасте 59 лет умер в Санкт-Петербурге.

Свои соболезнования по поводу кончины чиновника выразил губернатор города Александр Беглов.

«Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий – человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем кому он был дорог»,— сказал глава города.

Господин Повелий был освобожден от должности вице-губернатора в сентябре этого года. Его место в Смольном занял бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Анатолий Повелий начинал политическую карьеру в конце 90-х, будучи депутатом муниципального совета Зеленогорска. С 2009 года чиновник занимал должность главы муниципального образования.

В 2013 году был назначен заместителем председателя администрации Курортного района, с декабря 2014 года по октябрь 2021 года возглавлял Колпинский район.

В правительство города господин Повелий пришел в октябре 2021 года в качестве вице-губернатора, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

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