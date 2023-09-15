В Удмуртии будут судить сотрудника правоохранительного органа за смертельное ДТП

В Удмуртии заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по факту смертельного ДТП в отношении сотрудника правоохранительного органа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 31-летнего жителя республики обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В январе 2023 года обвиняемый выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ. По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Лада», двигался по трассе М-7 «Волга» в Игринском районе республики, со скоростью при которой он не мог контролировать движение транспорта. При обгоне он столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП водитель и два пассажира «Лады» скончались.

Уголовное дело передали в Игринский районный суд, несмотря на смерть обвиняемого. Данное решение принято с учетом мнения родственников.